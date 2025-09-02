محافظ الأحساء يُقلّد مساعد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
قلّد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم (الإثنين)، مساعد مدير مرور محافظة الأحساء العقيد أحمد بن عبداللطيف الملا، رتبته الجديدة، وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

وهنّأ الأمير سعود بن طلال العقيد الملا على هذه الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهماته، ومواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
