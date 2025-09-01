محافظ الطائف يستقبل مواطناً تبرع وزوجته بأعضائهما
استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم(الإثنين)، المواطن ماجد بن بلداح الروقي وزوجته، اللذيَن تبرعا بأعضائهما لإنقاذ حياة زوجته الأخرى.

وثمن الأمير سعود بن نهار هذه اللفتة الأبوية الأسرية الإنسانية، التي تجسّد معنى المواطنة الحقيقية، مؤكدًا أن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على التعاون في البر والعمل الخيري.
