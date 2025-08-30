العنود الفغم في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى العنود بنت عبدالله الفغم أمس (الجمعة)، والفقيدة زوجة بداح الفغم (رحمه الله)، ووالدة طلال، والدكتور نواف، واللواء عبدالعزيز (رحمه الله)، والمستشار عبدالله، والمهندس بدر، والعميد سعود بن بداح الفغم.ويتقبل العزاء في منزل بداح الفغم في حي قرطبة بالرياض.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.