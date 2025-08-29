تابعوا عكاظ على
Google News Account
نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة القصيبي
نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة القصيبي
نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة القصيبي
نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة القصيبي
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قدّم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، العزاء لأسرة القصيبي في فقيدهم محمود بن حمد القصيبي، وذلك خلال زيارته لمقر العزاء في محافظة الخبر.

وأعرب نائب أمير المنطقة الشرقية عن خالص مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب ابن الفقيد حمد بن محمود القصيبي نيابةً عن أشقائه وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن لا يُريه أي مكروه.

أخبار ذات صلة
 
الدكتوراه لصالح دردير
الدكتوراه لصالح دردير
البنيان يودع حياة العزوبية
البنيان يودع حياة العزوبية