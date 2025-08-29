نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة القصيبي

قدّم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، العزاء لأسرة القصيبي في فقيدهم محمود بن حمد القصيبي، وذلك خلال زيارته لمقر العزاء في محافظة الخبر.

وأعرب نائب أمير المنطقة الشرقية عن خالص مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب ابن الفقيد حمد بن محمود القصيبي نيابةً عن أشقائه وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن لا يُريه أي مكروه.