IMG-20250827-WA0091
IMG-20250827-WA0091
تابعوا عكاظ على
Google News Account
صدر قرار الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس بن عايض الهمزاني، بتكليف سامر سلمان السناني مديراً لمستشفى أملج العام.

من جانبه أعرب «السناني» عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي على هذه الثقة، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير بيئة العمل بما يحقق تطلعات المستفيدين.
أخبار ذات صلة
 
أمير المدينة يقلد الرويلي رتبة لواء
أمير المدينة يقلد الرويلي رتبة لواء
أمير الجوف يُعزي مدير عام الشؤون الأمنية في الإمارة بوفاة والده
أمير الجوف يُعزي مدير عام الشؤون الأمنية في الإمارة بوفاة والده