صدر قرار الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس بن عايض الهمزاني، بتكليف سامر سلمان السناني مديراً لمستشفى أملج العام.من جانبه أعرب «السناني» عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي على هذه الثقة، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير بيئة العمل بما يحقق تطلعات المستفيدين.