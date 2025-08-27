انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة صالح علي قشلان، وصلي عليها فجر اليوم (الأربعاء)، في مسجد المرواني، ودُفنت في مقبرة الفيصلية بجدة.والفقيدة والدة كلا من: عادل، وأمل، وناهد قشلان. وأخت كلا من: علي (رحمه الله)، وفؤاد، والدكتور شريف، وخديجة، وعواطف، وسامية، ووفاء، وسميرة. وعمة المهندس مروان علي قشلان. ويتقبل العزاء للرجال بحديقة مسجد السيدة عائشة بحي المسرة في جدة.