الأسمري يُهدي والده حياة جديدة بـ «كلية»

في لفتة إنسانية رفيعة تجسّد أسمى معاني البر بالوالدين، تبرع الشاب حسن بن محمد بن حمود الأسمري من قبيلة آل زيد بسدوان بلّسمر بكليته لوالده، ليهبه -بعد توفيق الله- حياة جديدة وينهي معاناته مع الفشل الكلوي.

وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالرياض، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وسط متابعة طبية دقيقة وإشادة بالكادر الطبي الذي أشرف على الزراعة.

وقد حظي هذا الموقف النبيل بتقدير واسع من المجتمع، مؤكدين أنه يجسد قمة الوفاء والتراحم الأسري، داعين الله أن يكتب لهما تمام الصحة والعافية، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.