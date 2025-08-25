تقدم محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع المصلين على المرأة وابنها اللذين قضيا ليلة أمس الأول (السبت) غرقاً بمركز بني عيسى شرق القنفذة، إذ جرفت السيول المركبة التي كانا يستقلانها برفقة رب الأسرة وبقية الأسرة الذين تم إنقاذهم من الغرق.وعقب الصلاة نقل القباع تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.من جهتهم عبر ذوو المتوفيين عن خالص شكرهم وتقديرهم على مواساتهم، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.