جموع من المعزين خلال تشييع ضحيتَي سيول القنفذة.
جموع من المعزين خلال تشييع ضحيتَي سيول القنفذة.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تقدم محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع المصلين على المرأة وابنها اللذين قضيا ليلة أمس الأول (السبت) غرقاً بمركز بني عيسى شرق القنفذة، إذ جرفت السيول المركبة التي كانا يستقلانها برفقة رب الأسرة وبقية الأسرة الذين تم إنقاذهم من الغرق.

وعقب الصلاة نقل القباع تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

من جهتهم عبر ذوو المتوفيين عن خالص شكرهم وتقديرهم على مواساتهم، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.
أخبار ذات صلة
 
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة شيخ شمل قبائل قوز الجعافرة
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة شيخ شمل قبائل قوز الجعافرة
منار الشهراني مديراً في هيئة الغذاء والدواء
منار الشهراني مديراً في هيئة الغذاء والدواء