قدّم أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي أمس (السبت)، تعازيه لأبناء وذوي شيخ شمل قبائل مركز قوز الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش.وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد -رحمه الله-، سائلاً المولى -عز وجلّ- أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.