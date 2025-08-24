تابعوا عكاظ على
الزميل محمد الساعد متلقياً التعازي أمس. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
ذوو الفقيد في مجلس العزاء.
استقبلت أسرة الساعد التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم المستشار بمحافظة الطائف منصور بن محمد الساعد، الذي وافته المنية أمس الأول (الجمعة)، وصُلي عليه في جامع القريقري بجدة، ودُفن في مقبرة الصالحية.

والفقيد والد مدير فرع هيئة الصحفيين بجدة، والكاتب بصحيفة «عكاظ» محمد الساعد.

يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء في منزل الفقيد بحي الحمدانية بجدة.
