محمد الساعد
الفقيد منصور الساعد
انتقل إلى رحمة الله تعالى المستشار بمحافظة الطائف منصور بن محمد الساعد اليوم (الجمعة)، وسيصلى عليه عقب صلاة المغرب في جامع القريقري بجدة، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية.

والفقيد والد مدير فرع هيئة الصحفيين بجدة والكاتب بصحيفة عكاظ محمد الساعد.

وسيكون العزاء بدءاً من يوم غد(السبت) في منزل الفقيد بحي الحمدانية بجدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
