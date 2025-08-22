تابعوا عكاظ على
أدى نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بعد صلاة مغرب أمس (الخميس)، بالمسجد الحرام، صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز (رحمها الله).

وأدى الصلاة مع الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء.
