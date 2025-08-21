أدت جموع غفيرة من المصلين في جامع الملك سلمان بمحافظة خميس مشيط، صلاة الجنازة على جثمان الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر سقوطه من جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، فيما دُفن جثمانه وسط حضور كبير من المشيعين الذين صلوا على جنازته أيضاً بمقبرة الكرامة في محالة أبها. وكانت السفارة السعودية في مسقط قد باشرت في حينه، حادثة سقوط القحطاني من مرتفعات جبل سمحان في ‫صلالة‬، والذي أدى إلى وفاته، فيما عملت بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عمان لإتمام إجراءات نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.

وقال والد الفقيد: «جزيل الشكر والتقدير والعرفان، لقيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل نقل جثمان ابني الفقيد عبر طائرة من سلطنة عمان إلى مسقط رأسه، وكذلك مهاتفة وتعزية سفير المملكة في سلطنة عمان».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر وفاة الشاعر سعود القحطاني، وتم تداول العديد من الصور والمواقف التي تُحكي إبداعات الفقيد، وكذلك مقطع فيديو يوضح مشيه ومرافقيه على الأقدام قبل سقوطه في جبل سمحان، رحمه الله، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.