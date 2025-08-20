أمل سعيد أحمد كدسة شخصية جمعت بين ريادة تربوية راسخة وذائقة فنية مرهفة، فهي مديرة مدرسة أعطت جل اهتمامها للتخطيط والتحسين المستمر والارتقاء بالمخرجات التعليمية، متطلعة إلى أن ينقل التعليم نقلة نوعية تواكب المعايير العالمية، في ظل رؤية وزارة التعليم وحكومتنا الرشيدة، وقد حصلت على بكالوريوس رياضيات من جامعة الملك عبدالعزيز، ثم واصلت مشوارها العلمي حتى نالت ماجستير الإدارة التربوية وأكملت دراساتها العليا في الدكتوراه بمجال الموارد البشرية الحديثة.

تنقلت في مسيرتها المهنية بين التدريس والإشراف والقيادة، فعملت معلمة في المراحل المختلفة، ووكيلة للشؤون التعليمية والطلابية، ومسؤولة موهوبات، ثم قادت عدداً من المدارس في جدة ومكة وأبها ومحايل عسير، وصولاً إلى إدارتها الحالية لمدرستها الحالية التي تميزت وأضحت أحد أهم مدارس تعليم جدة تحصيلاً وحصداً للجوائز والاستحقاقات، وإقامة للمعارض النوعية.

واستثمرت خبرتها في تطوير الكوادر عبر عشرات الدورات في القيادة والتخطيط والإبداع والتفكير الناقد والتحسين المؤسسي، ما جعلها نموذجاً ملهماً في الحقل التربوي.

إلى جانب ذلك تمتلك أمل كدسة حساً فنياً رفيعاً يتجلى في أعمالها التشكيلية التي تمزج بين الواقعية والتعبيرية، كما تتميز بذوق عالٍ في فن الديكور وتنظيم المعارض، وقدرة على صياغة المكان بروح إبداعية متناغمة تحمل تفاصيل دقيقة، وتوظف الضوء والظل بوعي بصري يعكس ثقافة واسعة واطلاعاً متجدداً على مدارس الفن العالمية.

تتمتع بشخصية رصينة وهدوء ملحوظ وأدب جمّ جعلها محبوبة في محيطها التربوي والاجتماعي، وتنتمي إلى إحدى العائلات العريقة من عوائل مشايخ منطقة الباحة، ما أضفى عليها أصالة متجذرة التقت مع طموح متجدد، لتكون نموذجاً فريداً يجمع بين بناء الإنسان بالعلم وتجميل الحياة بالفن.