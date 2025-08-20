MBC

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأربعاء) عبدالله بن إبراهيم الراشد الحديثي «أبو فهد»، أحد الشخصيات الاجتماعية المعروفة، وشقيق المشرف العام على مجموعةعلي الحديثي.وسيُصلى على الفقيد عصر غدٍ (الخميس) في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة عرقة.وقد خيّم الحزن على الأوساط الإعلامية والاجتماعية بعد انتشار خبر الوفاة، خصوصًا لما يجمع الفقيد من مكانة رفيعة وصلات واسعة، انعكست في رسائل التعزية التي توالت من مختلف الشخصيات.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا اليه راجعون.