كرّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي بالإمارة أمس (الثلاثاء)، المصورين المتعاونين في تنفيذ مبادرة «هذه جازان»، ضمن برنامج الاحتفاء الذي نظمته الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة، تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير الموافق 19 أغسطس.ونوّه نائب أمير جازان بجهود المصورين بالمنطقة نظير ما يقدمونه من أعمال متميزة عبر عدساتهم في إبراز الجوانب السياحية والتنموية والثقافية لجازان الإنسان والمكان، حاثاً إياهم على مواصلة مسيرة التميز في إبراز مقومات المنطقة وميزاتها النسبية، والتسويق لها عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من رسالة الإعلام السامية.وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة ناصر بن سعد السمراني أن مبادرة «هذه جازان» تهدف إلى التعريف بالمنطقة، وتوثيق وإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتنموية والتاريخية، والإنجازات النوعية في مختلف المجالات، وشارك بها أكثر من 80 مصوراً من المتميزين في جميع محافظات المنطقة، مبرزين من خلال عدساتهم جمال جازان وتنوعها البيئي والثقافي، حتى وصلت إلى ملايين المشاهدات عبر نشرها في القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الرسمية.