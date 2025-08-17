كرّم نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، جوازات منطقة الرياض بمناسبة تحقيق مطار الملك خالد الدولي جائزة «أفضل منطقة جوازات» لعام 2024م، للعام الثاني على التوالي، ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني.وهنأ الأمير محمد بن عبدالرحمن منسوبي جوازات المنطقة على هذا الإنجاز، مشيداً بما تحقق من تطور نوعي في قطاع وزارة الداخلية بدعم وتوجيه القيادة ومتابعة وزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض.وأكد أن هذا التفوق هو ثمرة لجهود رجال مخلصين يعملون بروح الفريق الواحد، متمنياً لهم دوام التوفيق في مواصلة مسيرة الإنجازات على المستويين الوطني والإقليمي.وتسلّم نائب أمير الرياض نسخة من تقرير أبرز منجزات جوازات مطار الملك خالد الدولي لعام 2025م، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سعد الرويس وعدد من قيادات الجوازات بالمنطقة.