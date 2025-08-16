الأمير عبد العزيز بن سعد
الأمير عبد العزيز بن سعد
قدّم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، العزاء لأسرة الجارالله في وفاة فقيدتهم شيخة بنت عبدالرحمن بن جارالله الجارالله (رحمها الله).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير عام مكتب نائب أمير المنطقة عبدالله بن عبدالرحمن الجارالله، معرباً عن تعازيه له ولإخوان وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
