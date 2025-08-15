أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس (الخميس)، صلاة الميت على والدة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (رحمها الله)، في جامع الملك خالد بالرياض.وأدى الصلاة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.كما أدى الصلاة عددٌ من المسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.وعقب الصلاة، قدّم نائب أمير الرياض العزاء لأبناء الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.