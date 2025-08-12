واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة الغيثي في فقيدها سعود بن محمد الغيثي المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة سابقاً رحمه الله.



وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جهته أعرب ابن الفقيد محمد الغيثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.