صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بترقية ماجد بن عمر السلمي إلى المرتبة الحادية عشرة؛ تقديراً لجهوده وإسهاماته المميزة في العمل البلدي وخدمة المجتمع.وأعرب السلمي عن بالغ شكره وتقديره للأمين على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أمانة جدة.