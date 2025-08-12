غيب الموت، اليوم (الثلاثاء)، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق المصري الدكتور علي المصيلحي، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، وفاة الدكتور المصيلحي، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى وزير التموين الحالي الدكتور شريف فاروق، الفقيد في بيان رسمي، مشيداً بمسيرته الوطنية الحافلة بالإنجازات والعطاء.

الدكتور علي المصيلحي، الذي شغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الفترة من 2017 إلى 2024، ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التموين في مصر، من خلال تعزيز توافر السلع الإستراتيجية وضمان استقرار الأسواق، كما أشرف على برامج الحماية الاجتماعية التي دعمت ملايين المصريين.