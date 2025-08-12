قدّم أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم(الثلاثاء)، تعازيه لرئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا في وفاة والده الشيخ أحمد بشير معافا قاضي التمييز سابقًا.وعبر الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.