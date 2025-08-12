قدّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الشبرمي في فقيدتهم نجاح بنت سليمان بن دحيم الشبرمي (رحمها الله).جاء ذلك خلال زيارته لمنزلهم أمس (الإثنين)، وكان في استقباله محافظ الشنان عبدالله بن سليمان الشبرمي (أخ الفقيدة)، وسالم بن إبراهيم الشبرمي زوج الفقيدة ودحيم بن سليمان الشبرمي شقيق الفقيدة وأبناؤها وأقاربهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.