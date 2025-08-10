زار رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري جمعية اليقظة النسائية يرافقه عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله الشهري والمشرف العام على شطر الطالبات الدكتورة خديجة محمد أبو النجا والوفد المرافق. وكان في استقبالهم مديرة الجمعية الدكتورة مشاعل القثامي.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم المبادرات التي تخدم أبناء وبنات محافظة الطائف، تأكيداً لدور الجامعة في بناء جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.