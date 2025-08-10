الأمير عبدالعزيز بن سعد.
قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الشبرمي في فقيدتهم نجاح بنت سليمان بن دحيم الشبرمي (رحمها الله).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس (السبت) مع محافظ الشنان عبدالله بن سليمان الشبرمي (أخ الفقيدة)، الذي أعرب خلاله عن صادق عزائه له ولزوج الفقيدة سالم بن إبراهيم الشبرمي، ولشقيق الفقيدة دحيم، ولأبنائها عبدالإله وعبدالعزيز وإبراهيم وسليمان ومشعل، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
