في زمن اعتدنا كثرة الشعارات وقلّة الفعل، يسطع اسم الدكتور علي بن عبدالله بن صقر كنموذج نادر لرجل جعل من الصمت لغة ومن العمل مذهباً ومن التواضع منهجاً، حتى غدا أثره أبلغ من حديثه، وفعله يسبق أي وعد يطلقه.

ولد في قرية بني ظبيان بمنطقة الباحة عام 1955، وتدرج في دراسته حتى نال الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية عام 1985، ليعود إلى وطنه حاملاً شغفاً بالعلم، وإيماناً راسخاً بأن التعليم رسالة لا وظيفة، وأن بناء الإنسان يبدأ من المعرفة، لكنه لا يكتمل إلا بالأخلاق.

شغل الدكتور علي بن صقر منصب أستاذ في قسم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز، وهناك لم يكن أستاذاً فقط، بل كان مربياً وملهماً، يشرف على الرسائل العلمية، ويغرس في طلابه معنى الانتماء والمسؤولية، لكن ذروة حضوره كانت حين أوفدته الدولة ملحقاً ثقافياً في النمسا بين 2012 و2016، إذ تحولت الملحقية إلى بيت مفتوح لكل مبتعث، ومركز إشعاع ثقافي يتجاوز الحدود الرسمية إلى الإنسانية.

كان صديقاً للمبتعثين لا وصياً عليهم، يرافقهم في تفاصيلهم، ويذلل الصعاب، ويوفر بيئة تعليمية آمنة تجعلهم يشعرون أن الوطن معهم لا بعيداً عنهم. لم يكن من أولئك الذين يكثرون الحديث عمّا سيفعلون، بل كان ينجز بهدوء، ويتوارى عن الأضواء، ويترك بصمته في النفوس قبل أن تلتقطها الصحف.

خلال سنوات عمله خارج الوطن قاد حراكاً ثقافياً هادئاً لكن عميق الأثر. نظم المعارض، ووقع الاتفاقيات، وأطلق البرامج التدريبية، وأسس لجسور معرفية بين الجامعات السعودية ونظيراتها الأوروبية. حتى في أصعب المهمات كان الرجل هادئاً متزناً كأنه يحمل بداخله بوصلة لا تنحرف عن اتجاهها خدمة الوطن وأبنائه.

ولم تكن جهوده محل تقدير محلي فقط، بل بادرت الجامعات المجرية إلى منحه الوسام الفضي، في تكريم نادر لم يُمنح سوى لقلّة، في اعتراف واضح بما أنجزه من توطيد للعلاقات الأكاديمية والثقافية بين المملكة وتلك الدول.

الدكتور علي بن صقر لا يُختزل في سيرة وظيفية، ولا ألقاب أكاديمية، بل في أثر تركه حيثما حلّ في قلوب من عمل معهم، ومن تلقى دعمه، ومن شعر بأن الوطن كان أكثر قرباً بوجود هذا الرجل.

هو من أولئك الذين يتركون خلفهم درساً صامتاً في النبل أن القيمة الحقيقية للإنسان في أثره لا في صوته، وفي ما يبنيه من جسور لا ما يرفعه من شعارات.

هو ببساطة.. رجل حين تحدثنا عنه كان فعله قد قال كل شيء.