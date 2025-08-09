احتفل طه أحمد وزنه بعقد قران نجله المهندس صالح على ابنة طارق عبدالقادر ميمني، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.وعبّر والد العريس عن فرحته الغامرة بهذه المناسبة السعيدة، مقدماً شكره وتقديره لكل من شاركهم الاحتفال أو هنأهم.كما أعرب العريس عن سعادته بإكمال نصف دينه، راجياً من الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما على خير.