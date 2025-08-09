تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
احتفل طه أحمد وزنه بعقد قران نجله المهندس صالح على ابنة طارق عبدالقادر ميمني، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

وعبّر والد العريس عن فرحته الغامرة بهذه المناسبة السعيدة، مقدماً شكره وتقديره لكل من شاركهم الاحتفال أو هنأهم.

كما أعرب العريس عن سعادته بإكمال نصف دينه، راجياً من الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما على خير.
أخبار ذات صلة
 
الدعجاني إلى رتبة لواء
الدعجاني إلى رتبة لواء
شرف الدين.. نائباً لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية
شرف الدين.. نائباً لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية