قلّد نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اللواء منصور العتيبي مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالجوازات رتبة لواء.كما هنأه بمناسبة الترقية سائلا الله له التوفيق والسداد.وعبر اللواء العتيبي عن بالغ اعتزازه وسعادته بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدا ً أنها حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.