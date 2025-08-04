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عزا أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أسرة القثامي في وفاة فقيدهم فهد بن عبدالله القثامي، الذي وافته المنية الخميس الماضي، عبر اتصال هاتفي بذوي الفقيد عبر فيه عن تعازيه ومواساته لهم، داعياً الله له بالمغفرة والرحمة.

والفقيد أخو كل من: خالد، وفيصل، وهاني، ونايف، وسعود، ونواف، ومشعل.

ووالد كل من: فيصل، وعبدالإله.

يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الروضة في جدة.
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