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استقبلت أسرتا حنيف والشريف التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهما نائب مدير شرطة تبوك السابق العقيد متقاعد محمد عبدالله محمد حنيف، الذي وافته المنية أمس (السبت).

والفقيد والد أحمد، وعبدالله، والمهندس عبدالعزيز، وأريج، وأهداب. وأخ لكل من: حمزة، وعقيل، ومصطفى (رحمه الله)، وفؤاد، وعزة، وهدى، ورحمة، وفريدة، وزين.

ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية، بجوار مسجد العمودي بجدة.
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