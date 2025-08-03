كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن فيصل، اليوم (الأحد)، خمسة من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة منطقة القصيم، وذلك تقديراً لتميزهم في الكشف عن عددٍ من القضايا الأمنية.جاء ذلك خلال استقباله لهم في الإمارة بمدينة بريدة، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم بالنيابة اللواء فهد الذويبي.وأشاد أمير منطقة القصيم بما تحقق من إنجازات أمنية في المنطقة، مثمناً ما يبذله رجال الأمن من جهود في حفظ الأمن، والحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن هذا التميز يعكس الاحترافية العالية والتكامل بين الأجهزة الأمنية.من جانبهم، عبّر المكرّمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه على هذا التكريم، الذي يُعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة أمن الوطن.