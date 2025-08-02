انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير عام تعليم البنات في مكة المكرمة السابق الدكتور عبدالعزيز بن علي العقلا، وصلي عليه بعد صلاة العصر اليوم (السبت) في الحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.الفقيد عمل عميداً لمركز الوسائل التعليمية، ثم عميداً لشؤون الطلاب بجامعة أم القرى، ثم أصبح مديراً عاماً لتعليم البنات في مكة لسنوات عدة، وكانت له بصمات مميزة في مسيرة التعليم بالعاصمة المقدسة طوال فترة عمله.