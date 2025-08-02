الفقيد عمر يحيى
الفقيد عمر يحيى
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس (الجمعة)، أستاذ التاريخ بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الأكاديمي والإعلامي الدكتور عمر يحيى محمد. صاحب المشوار الحافل مع الإعلام، حيث عمل مديراً لتحرير مجلة اقرأ. ودفن في مقبرة الفيصلية عقب الصلاة عليه.

والفقيد شقيق محمد، وعادل، وفؤاد. وخال الزميل عبدالله العبدلي.

ويتقبل العزاء للرجال يوم (السبت) فقط بمنزله في حي الصفا بجدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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