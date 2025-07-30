الأمير فهد بن منصور.
الأمير فهد بن منصور.
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رُزق الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز وزوجته الأميرة عريب بنت عبدالله بن سعود بمولودهما، الذي أسمياه «منصور»، لينضم إلى شقيقته الأميرة علياء.

«عكاظ» تتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن سعود بمناسبة قدوم حفيدهما، كما تهنئ الأمير فهد وزوجته الأميرة عريب بالمولود الجديد، داعية الله أن يجعله من مواليد السعادة، ويقر به أعين والديه، ويجعله من الصالحين.
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