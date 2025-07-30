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استقبل آل النمنكاني التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم والدة كل من عبدالباسط وعبدالعزيز وعبدالحميد وعبدالملك وعبدالرحمن أبناء عبدالهادي النمنكاني.

والتي وافتها المنية أمس الأول (الاثنين)، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة الكرمة.

ويتقبل العزاء في الحمراء في منزل عبدالملك وعبدالرحمن النمنكاني.

يشار إلى أن غداً (الخميس) آخر أيام العزاء.
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