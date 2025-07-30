استقبل أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم(الأربعاء)، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعيّن حديثًا العميد سعود بن عايض العتيبي.وهنأ الأمير محمد بن عبدالعزيز، العميد العتيبي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهماته الجديدة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به قوة أمن المنشآت في حماية المرافق الحيوية، ودعم منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة.من جانبه، أعرب قائد قوة أمن المنشآت عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة.