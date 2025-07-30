اختتم فريق عمل غرفة عمليات مبادرة «أجاويد 3» بمدينة أبها والمراكز التابعة لها، التي أطلقها أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في رمضان الماضي، أعماله بتكريم عدد من المشاركين في المبادرات النوعية والداعمين وفرق العمل والإعلاميين، مساء أمس (الثلاثاء) في أحد قصور أبها التراثية بمتنزه السودة السياحي.بدأ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى المشرف العام على غرفة عمليات «أجاويد ٣» والمراكز المرتبطة علي حسن عسيري كلمة رحب فيها بالمشاركين من رؤساء المراكز وضباط الاتصال بالإدارات الحكومية، والمبادرين، والإعلاميين الداعمين للمبادرة، مشيداً بالجهود المبذولة التي أسهمت في تحقيق أهداف المبادرة، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ما يسهم في تعزيز القيم المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تخدم مختلف فئات المجتمع.بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً تضمن نبذة عن المبادرات والفعاليات والمشاركات والأعمال التي أقيمت طيلة رمضان الكريم، وأشرفت عليها غرفة عمليات «أجاويد ٣» بأبها والمراكز التابعة.وفي نهاية الحفل سُلّمت شهادات الشكر والدروع التذكارية للمشاركين، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.