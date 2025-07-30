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العريس مع والد العروس وشقيقيه عادل وجميل وقريبيه.
العريس مع والد العروس وشقيقيه عادل وجميل وقريبيه.
العريس محمد مع شقيقه عادل.
العريس محمد مع شقيقه عادل.
العريس مع والد العروس.
العريس مع والد العروس.
.. ويتوسط شقيقيه عادل وجميل.
.. ويتوسط شقيقيه عادل وجميل.
العريس محمد المصباحي.
العريس محمد المصباحي.
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احتفل أبناء عبدالكريم المصباحي (رحمه الله)، بزواج شقيقهم الشاب محمد عبدالكريم المصباحي من ابنة محمد علي الثرياء، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وشرف الحفل الوزير المفوض في الخارجية اليمنية أحمد سعيد نعمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي في القنصلية اليمنية بجدة، وعدد من رجال الأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وأعرب عادل المصباحي وأشقاؤه عن شكرهم لكل من لبّى دعوتهم وشاركهم فرحتهم، داعين الله أن يديم الأفراح والمسرات.
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