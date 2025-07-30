احتفل أبناء عبدالكريم المصباحي (رحمه الله)، بزواج شقيقهم الشاب محمد عبدالكريم المصباحي من ابنة محمد علي الثرياء، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وشرف الحفل الوزير المفوض في الخارجية اليمنية أحمد سعيد نعمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي في القنصلية اليمنية بجدة، وعدد من رجال الأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء.وأعرب عادل المصباحي وأشقاؤه عن شكرهم لكل من لبّى دعوتهم وشاركهم فرحتهم، داعين الله أن يديم الأفراح والمسرات.