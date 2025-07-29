استقبل آل الحضراوي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم فؤاد بن عبدالرحمن الحضراوي، الذي وافته المنية أمس (الإثنين)، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد أخو كل من: فريد (رحمه الله)، وفاروق الحضرواي مؤذن الحرم المكي، وفواز، وسعود، وخالد، ورضا (رحمهما الله)، وماهر، ووالد عبدالرحمن فؤاد الحضراوي.ويتقبل العزاء في حي المحمدية بجوار مسجد صالحة شلبي بجدة.