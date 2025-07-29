كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم(الثلاثاء)، عددًا من ضباط وأفراد شرطة المحافظة، نظير جهودهم البارزة في الكشف عن قضايا أمنية بالمحافظة.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير شرطة محافظة الأحساء العقيد فهد بن عايش المطيري، وعددًا من ضباط وأفراد الشرطة، حيث أعرب عن اعتزازه بما يحققه رجال الأمن من إنجازات نوعية في مختلف المجالات الأمنية، مؤكدًا أن ما يقومون به يُعد محل فخر واعتزازا للجميع.ونوّه محافظ الأحساء بالعناية الكبيرة التي يحظى بها القطاع الأمني من لدن القيادة من خلال ما تقدّمه من دعم مستمر، وحرص على تطوير المنظومة الأمنية، مما يسهم في رفع كفاءة رجال الأمن وتعزيز قدراتهم في أداء مهماتهم على الوجه الأمثل.كما أشاد بما يبذله رجال الأمن من جهود ميدانية مخلصة في التصدي لمختلف القضايا، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس وعيهم المهني العالي، وشعورهم العميق بالمسؤولية تجاه أمن الوطن وسلامة أفراده من مواطنين ومقيمين.من جانبه، عبّر العقيد فهد المطيري نيابةً عن منسوبي شرطة محافظة الأحساء، عن بالغ الشكر لمحافظ الأحساء على هذا التكريم والدعم المستمر، الذي يمثل دافعًا لمواصلة العطاء والعمل بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة الدين ثم المليك والوطن.