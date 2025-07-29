باشر الزميل حاتم المسعودي مهماته مديراً تنفيذياً للاتصال المؤسسي والإعلام في شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.ويُعد المسعودي من الكفاءات الإعلامية السعودية التي جمعت بين التميز المهني والتأصيل الأكاديمي، حيث يمتد مشواره المهني لأكثر من 20 عاماً تنقّل خلالها بين الصحافة والإعلام المؤسسي، وترك أثراً بارزاً في تطوير إستراتيجيات الاتصال المؤسسي وصناعة المحتوى النوعي، إضافة إلى إدارة الاتصال في بيئات عمل عالية الحساسية والتأثير، لا سيما خلال مواسم الحج.