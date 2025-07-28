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استقبلت أسرة الزميتي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة الدكتور محمد فوزي الزميتي، وصلي عليه مغرب أمس (الأحد) في مسجد العمودي، ودفن في مقبرة الفيصلية بجدة.

والفقيد زوج الشريفة مرفت المرشدي، وأخو الدكتور عصام فوزي الزميتي، ووالد كل من: الدكتور أحمد، ورنا، ويارا.

ووالد زوجة مكارم صبحي بترجي.

ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الروضة بجدة.
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