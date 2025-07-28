أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على الأمير فهد بن ثنيان بن محمد بن ثنيان (رحمه الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة الأمير بندر بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، والأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير ماجد بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، والأمير ثامر بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، والأمير سلطان بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، والأمير فيصل بن بندر بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير معتز بن فهد بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن فهد بن ثنيان بن محمد، والأمير بدر بن فهد بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن ثنيان، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن ثنيان.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.