بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، نظّمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة حفلاً لتكريم مديري التعليم في المحافظات؛ بمناسبة انتهاء أعمال إدارات التعليم، ضمن مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، الذي تنفذه وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتكامل الأدوار بين الإدارات المركزية والميدانية.وأشاد الدكتور الزارع، خلال كلمته في الحفل، بما قدمه مديرو التعليم من جهود نوعية وإسهامات فاعلة، في إنجاح مراحل المشروع، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً لعطائهم المخلص، وشراكتهم الفاعلة في مسيرة تطوير منظومة التعليم في المنطقة.وقد شهد الحفل، الذي أقيم بمقر الإدارة العامة بالرياض، حضوراً واسعاً لعدد من القيادات التربوية ومنسوبي تعليم الرياض، وسط أجواء احتفالية، عبّرت عن روح الامتنان والتقدير للمكرمين.ويأتي هذا الحفل في إطار ختام أعمال مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، الذي أطلقته وزارة التعليم ضمن مساعيها لرفع كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، من خلال إعادة هيكلة الأدوار والمسؤوليات بين الإدارات التعليمية والمكاتب، وتحقيق قدر أكبر من المرونة والفعالية في اتخاذ القرار التربوي، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلّم، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.كما يُعد المشروع إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة التعليم، نحو بناء نموذج حوكمة حديث، يدعم التميز المؤسسي، ويعزز من فاعلية إدارة الموارد، وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للميدان.