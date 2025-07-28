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قدّم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء لأسرة «بن ناهس» في وفاة فقيدهم نايف بن ناهس بن براك (رحمه الله).

جاء ذلك خلال زيارة عزاء لأمير المنطقة ونائبه إلى منزل أسرة الفقيد، اليوم، وكان في استقبالهم شقيق الفقيد فهد بن ناهس بن براك، وإخوان الفقيد وأقاربه، سائلين الله أن يتغمدَه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
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