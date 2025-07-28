أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، قراراً بتكليف محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة.ويأتي هذا القرار في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، لبيان مناشط وبرامج الوزارة المتنوعة، وتوضيح رسالتها السامية في خدمة العمل الدعوي والإسلامي محلياً ودولياً.