كرم وكيل محافظة رابغ مشعل بن أيمن بن مبيريك ذوي الهمم خلال حفل «نحن نلهم»، الذي أقيم في أحد فنادق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسط حضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والجهات الحكومية والخاصة.وتجول بن مبيريك في المعرض الفني المصاحب الذي قدّمه ذوو الهمم بأعمال فنية نابضة بالمشاعر، حيث كان من ضمن الموهوبين الفنان راكان كردي الذي استعرض لوحاته التي تنطق بالإرادة والتحدي والجمال محولاً الصمت إلى ألوان ناطقة بالأمل.وجعلت الفنانة أسماء الحوطي، التي لديها إعاقة سمعية، من الفن طريقتها الخاصة للتعبير والتواصل مع العالم، ورسمت بإحساس عالٍ وتجسيد لتفاصيل الحياة بلغة الألوان مؤمنة بأن «الحياة هي فن.. بدون ممحاة».