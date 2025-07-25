في عالم الفن هناك من يترك بصمته بالضوء لا بالضجيج، ومن يختار أن يكون بعيدا عن الأضواء ليظل قريبا من جوهر الإبداع، علي أبو عالي الفنان الزخرفي والناقد الفني واحد من هؤلاء الذين حين يتحدثون عن الفن يصمت الجميع لأنه يدرك تماما ما وراء اللوحة ويقرأ تفاصيلها بلغة العارف.

قضى علي أبو عالي اكثر من ثلاثين عاما بين أروقة التعليم مدرسا لمادة الفنون ومشرفا تربويا لمعلمي التربية الفنية وناقلا خبراته الواسعة إلى الأجيال عبر دورات متخصصة في الزخارف وفلسفة الفنون ودورها في تشكيل الوعي وأثرها النفسي العميق على الطلاب.

يمتلك أسلوبا احترافيا في رسم الزخارف، يمزج فيه بين التراث والحداثة، مقدما لوحات تنبض بالرموز البصرية وتعكس الهوية العربية، حيث تتجسد الصحراء والخيل والأصالة بروح فنية عصرية.

وعندما يتحدث عن الفنون أو يقرأ اللوحات يتحدث بلغة سهلة ممتنعة بعيدة عن التعقيد والمبالغة في الطرح، ما يجعل حديثه أقرب إلى القلب والعقل في آن واحد.

كانت آخر إطلالة فنية لعلي أبو عالي من خلال معرض ألوان الباحة الذي احتضنته دار عوضة في الأطاولة، حيث قدم لوحة خطفت الأنظار وأثارت تفاعلا لافتا من الجمهور، ونالت تقدير النقاد وإعجاب الزوار لما حملته من إبداع زخرفي وروح أصيلة.

في الختام لا يمكنني أن أنسى أنه كان السبب الأول في توجهي نحو دراسة الفنون والتذوق والنقد الفني، بعد أن شاهدته في أكثر من مكان يرسم على كراسته وبقلمه الرصاص أمام الزملاء أيام الدراسة الجامعية، كان حضوره في تلك اللحظات يملأ المكان بوهج الإبداع، وجعلني أرى الفن رسالة عميقة وليست مجرد خطوط وألوان.