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IMG-20250723-WA0012
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احتفل حسين السرحي بزواج نجله المهندس إسماعيل من ابنة صالح عبدالرحيم الرفاتي ، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
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