احتفل حسين السرحي بزواج نجله المهندس إسماعيل من ابنة صالح عبدالرحيم الرفاتي ، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة