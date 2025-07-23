السرحي والرفاتي يحتفلان بزواج إسماعيل الناس الأربعاء 23 يوليو 2025 18:18 «عكاظ» (جدة) IMG-20250723-WA0009 IMG-20250723-WA0012 تابعوا عكاظ على IMG-20250723-WA0009 IMG-20250723-WA0012 تابعوا عكاظ على احتفل حسين السرحي بزواج نجله المهندس إسماعيل من ابنة صالح عبدالرحيم الرفاتي ، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدةأخبار ذات صلة «الشؤون الإسلامية» في جازان تختتم الدورة العلمية الصيفية الثالثة في الطوالاعتزاز النفيعي تحصل على المركز الثالث في الاستدامة البيئية